Area ex Forlani, la rinascita. Parcheggi e nuovi uffici per 400 dipendenti

Quattrocento dipendenti pubblici del Comune di Rimini preparano il trasloco. Non avverrà in tempi brevi, ma è ormai chiaro come il Comune voglia spostare gli uffici di via Rosaspina e quelli di via Perticara, tanto per cominciare, nel nuovo edificio che sarà realizzato nell’area ex Forlani in via Dario Campana. È qui che l’amministrazione ha acquistato all’asta il vecchio complesso (ancora con copertura in eternit) diventato negli anni rifugio per sbandati e senzatetto. A Palazzo Garampi hanno atteso che la base d’asta fissata dal tribunale scendesse dai 3,5 milioni di euro previsti inizialmente per l’area – ampia poco meno di 15mila metri- in via Dario Campana, a due passi dal centro. Una posizione che in municipio hanno ritenuto strategica, attendendo le prime due aste andate deserte prima di presentare un’offerta nella terza per un valore di 1,53 milioni di euro. Il prezzo si è rivelato ‘giusto’ e in mancanza di antagonisti il Comune si è portato a casa l’area che nelle intenzioni della giunta servirà per accogliere uffici e servizi, con una buona dote di parcheggi, almeno 300. È qui che l’amministrazione intende spostare i 352 dipendenti che oggi lavorano in via Rosaspina. L’immobile è per le casse comunali un colabrodo. Solo di affitto costa 862mila euro l’anno senza contare i costi energetici e quelli per le frequenti manutenzioni. Il Comune vuole fare le valigie e l’area Forlani diventa la soluzione al problema. Sempre qui l’amministrazione intende far traslocare i 22 dipendenti degli uffici di via Perticara, un’altra sede in affitto. Rimarrà spazio anche per altri uffici e dipendenti da far traslocare da altre parti in città in un immobile di proprietà del Comune, evitando di pagare affitti. Intanto verranno sgomberate le persone, una trentina, che dormono abitualmente nel capannone dell’area ex Forlani, mentre gli edifici che contengono amianto saranno "demoliti". Entro l’anno "verrà perfezionato l’acquisto", detta i tempi l’assessore al personale Francesco Bragagni. In municipio hanno fretta: "Vogliamo fare il prima possibile per risparmiare affitti e bonificare l’area".

Andrea Oliva