Arriva il patrocinio permanente alla ricetta della ’Rustida bianca’

La Rustida Bianca, primo piatto a ricevere il patrocinio permanente dal Comune di Cattolica. Il riconoscimento della ricetta ideata dal cattolichino Umberto Ricci è stato approvato questa mattina con una delibera votata dalla Giunta comunale. "Si tratta di un piatto giovane ma che è già entrato di diritto nella tradizione gastronomica della città, conquistando i palati dei cattolichini ma anche dei turisti che lo hanno gustato nei nostri ristoranti – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini –. È un piatto che racconta i sapori della nostra terra. Pochi semplici ingredienti rivisitati in chiave marinaresca. Un’illusione gastronomica che confonde l’occhio per come viene cucinata e presentata, ma anche il palato. Sembra la classica “rustida” di pesce e invece sono straccetti di pollo".

"Questa ricetta non è la mia, ma la nostra – commenta lo chef inventore Umberto Ricci (in foto) –. L’ho creata una decina di anni fa, ha pochi anni ma è già un cult della nostra tavola". La Rustida Bianca è tra l’altro la ricetta regina di un libro, sempre opera di Ricci, dal titolo “La Rustida Bianca, ricette raccontate in cucina da un romagnolo di Cattolica” (La Piazza, 2020), alla terza ristampa, che sarà protagonista del secondo appuntamento della rassegna “Autori al Centro”, in programma per oggi alle ore 17.30, al Centro Culturale Polivalente.