Arte e vinili: da Picasso a Warhol, mostra a Castel Sismondo

Inaugurata a Castel Sismondo la mostra Da Picasso a Warhol - Le vinyl cover dei grandi maestri. Esposte circa 150 copertine di dischi in vinile create da alcuni tra i più celebri artisti internazionali. L’evento, curato da Vincenzo Sanfo, sarà visitabile a Rimini fino al 5 gennaio.

L’esposizione include le opere di maestri come Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, Keith Haring, Salvador Dalí e René Magritte, oltre a quelle di artisti contemporanei come Ai Weiwei e Gilbert & George. Partecipano anche artisti italiani di rilievo come Mimmo Paladino e Michelangelo Pistoletto, arricchiti da contributi di noti fotografi e illustratori quali Luigi Ghirri, Guido Crepax e Milo Manara. Il curatore dell’esposizione Vincenzo Sanfo ha spiegato: "Questa mostra è unica: partiamo dalle copertine dei dischi, ma in realtà offriamo un’esperienza artistica ricca di significati. Queste cover, nate come semplici immagini, si sono trasformate in vere e proprie opere d’arte, specialmente grazie al genio di Andy Warhol".

Al centro dell’esposizione c’è proprio la visione artistica di Warhol, con ben 56 copertine da lui realizzate durante la sua carriera, tra cui la famosa banana dei Velvet Underground e la copertina di Love You Live dei Rolling Stones. A riguardo, Sanfo ha aggiunto: "Warhol ha elevato l’immagine del vinile, rendendola un investimento culturale ed economico". Michele Lari, assessore alla cultura, ha evidenziato poi come il comune sia riuscito a fondere, in un’unica occasione, arte e musica. "I dati mostrano che i giovani stanno riscoprendo il vinile, il che è affascinante," ha commentato. Riguardo all’ala di Isotta, sempre più teatro di mostre d’arte, Lari ha affermato: "Sta diventando uno spazio espositivo versatile, e vorrei che eventi come questo diventassero una consuetudine". L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini e dal Fai, mette in luce come le copertine dei dischi abbiano rivoluzionato la grafica contemporanea, trasformando la musica in un’esperienza artistica e visiva.

Aldo Di Tommaso