Artisti riminesi in concerto per Gaza

A Rimini ecco le Voci per Gaza. Oggi e domani alla Serra Cento fiori del parco XXV Aprile va in scena l’evento benefico legato all’emergenza umanitaria in Palestina. Le danze si aprono oggi alle 17 con le performance di live painting e i laboratori di street art per la pace dedicati ai più piccoli, alle 18 presentazione del libro Il penultimo respiro di Gaza di Andrea Maestri. La serata continua poi con il dibattito a cura di Rimini4Gaza con Angelo Stefanini, medico volontario sul campo. Alle 20.30 si entra nel vivo e il parco si trasforma in una pista da ballo sull’erba con dj Fullnelson, dj David,Ricky e Francesco Cardelli. Domani dalle 16 alle 22 musica non stop con 15 artisti riminesi come Federico Mecozzi (nella foto), Massimo Modula, Eleonora Elettra e tanti altri. Special guest della serata la cantante siriana Mirna Kassis. I concerti saranno intervallati dalla lettura di autori arabi a cura di Sara Galli e Malak Alkhatib. ‘Voci per Gaza’ non è solo musica e laboratori: oggi e domani dalle 18.30 proposte gastronomiche e degustazioni di vini del territorio. Il tutto con ingresso ad offerta libera da destinare alla raccolta fondi ‘Emergenza Gaza’.