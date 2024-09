Assale i genitori e la sorella con una mazza. Famiglia costretta a barricarsi in casa

Tenta di fare irruzione nella casa dei genitori prendendo a mazzate la porta finestra della cucina, mentre continua a gridare a squarciagola di volerli ammazzare. L’arrivo sul posto delle pattuglie dei carabinieri ha salvato una coppia di anziani e la figlia dalle grinfie di un uomo di 49 anni, figlio dei primi e fratello della seconda, che per alcuni interminabili minuti ha seminato il panico fuori dall’abitazione. Il 49enne, difeso dall’avvocato di ufficio Nicolò Nadir Druzi, si trova al momento in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stata applicata una delle misure previste dal "codice rosso": avrebbe infatti violato un precedente divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti dal gip del tribunale di Rimini in quanto accusato di maltrattamenti nei confronti dei familiari.

L’episodio, avvenuto a Bellaria, risale a venerdì scorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza, aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi ai suoi familiari, ma nonostante questo, si è presentato sotto casa dei genitori in stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, il 49enne avrebbe iniziato a minacciare verbalmente i genitori e la sorella, i quali si trovavano all’interno dell’abitazione. Alla vista dei familiari, ha cominciato a urlare e proferire minacce di morte, mostrando fin da subito un atteggiamento aggressivo. In un’escalation di violenza, ha poi preso di mira l’auto della sorella, che si trovava parcheggiata all’esterno, colpendola ripetutamente con calci e danneggiandola visibilmente.

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’uomo, non contento di quanto già fatto, ha afferrato una mazza e ha tentato di sfondare la porta finestra della cucina. Di fronte a questo gesto, i genitori e la sorella si sono barricati all’interno dell’abitazione, temendo per la propria incolumità. In preda al panico, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti.

All’arrivo della pattuglia dei carabinieri, l’uomo si trovava ancora nei pressi dell’abitazione, visibilmente agitato, ma non ha opposto resistenza all’intervento dei militari. Una volta bloccato e condotto in caserma, è stato formalmente arrestato con l’accusa di maltrattamenti e per aver violato le disposizioni del giudice per le indagini preliminari che gli aveva imposto il divieto di avvicinamento ai familiari.