"Assumeremo monirennni. I giovani piacciono ai clienti"

"Siamo pronti ad assumere minorenni per formarli". In una categoria, quella degli albergatori, dove i contratti per minorenni sono una piccola minoranza, ci sono imprenditori che hanno deciso di puntare sui giovanissimi del posto, come si faceva un tempo. "Ho già pensato a mia nipote, sarebbe il profilo adatto ed ha voglia di fare la stagione - premette Stefano Giuliodori, dell’hotel Dory di Riccione. E’ lo stesso albergatore che nell’estate post Covid chiese ai propri amici se avevano figli intenzionati a lavorare in hotel per farsi un’esperienza visto che il personale non si trovava. "La nuova opportunità offerta dal ministero, per assumere con contratti di apprendistato anche studenti che non appartengono a istituti alberghieri, ritengo sia importante. I giovani sono freschi, svegli e possono dare tanto alle imprese turistiche. Abbiamo già assunto un 17enne liceale come cameriere. Inizierà in luglio, e penso ne cercheremo altri".

All’hotel dell’Angelo di Rimini sono già quattro i giovani pronti a partire. "Si tratta di tre ragazze e un ragazzo - spiega la titolare Claudia Vici -. Abbiamo deciso di puntare sui giovanissimi, hanno meno di diciotto anni. Sono stati gli stessi genitori a contattarci per chiederci se i figli potevano fare la stagione. Genitori che a loro volta in passato avevano fatto questa esperienza". Sarà una stagione diversa. "I quattro giovani che cominceranno a lavorare in luglio, quando la stagione entrerà nel vivo, faranno i turni e avranno due giorni liberi alla settimana. Così si alterneranno tra di loro sotto la supervisione del personale ormai rodato della struttura". Poca esperienza, ma un valore aggiunto per l’hotel. "Proprio così. I clienti apprezzano. E’ bello vedere ragazzi e ragazze al lavoro. I clienti sono anche più inclini a perdonare le inesattezze vista la giovane età".

a.ol.