Astra verba ridens: al cinema teatro Astra quattro serate esilaranti

È in arrivo la seconda edizione della rassegna Astra Verba Ridens al cinema teatro Astra di Misano Adriatico. Da venerdì 17 gennaio a giovedì 27 febbraio, quattro appuntamenti con quattro artisti del panorama nazionale: Debora Villa, Antonio Ornano, Maria Pia Timo e Paolo Rossi. La rassegna è ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia. "Come amministrazione siamo lieti di poter annunciare l’avvio della rassegna teatrale – commenta la vicesindaca di Misano, Maria Elena Malpassi – Un evento che porterà la comicità e l’umorismo al centro della nostra proposta culturale. La collaborazione con Fratelli Di Taglia, consolidata da tempo, continua con questa opportunità che per il secondo anno porta in scena a Misano comici talentuosi ed apprezzati dal panorama nazionale. In un epoca in cui si ha bisogno più che mai di sorridere e condividere momenti di leggerezza, Astra Verba Ridens diventa un appuntamento imperdibile".

Si parte venerdì 17 gennaio con Debora Villa con 20 di risate re creation. Uno one woman show in cui si parlerà di tutto, dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo. Venerdì 24 gennaio sarà la volta di Antonio Ornano e il suo Maschio caucasico irrisolto. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme. Domenica 23 febbraio arriva Maria Pia Timo con il nuovo monologo In tutti i sensi. Chiude la rassegna giovedì 27 febbraio Paolo Rossi con Operaccia satirica La guerra dei sogni. Prevendita online: www.liveticket.it/astramisano