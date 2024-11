Auditorium di Morciano intitolato a Pina Renzi. Il sindaco: "Pupi Avati invitato alla cerimonia"

Domenica 15 dicembre si terrà a Morciano la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium della Fiera all’attrice Pina Renzi, nata a Morciano il 16 dicembre 1901. "Dagli anni Trenta ai Cinquanta – racconta il sindaco Giorgio Ciotti – Pina Renzi fu protagonista indimenticabile di film, commedie, spettacoli teatrali, musicali e sceneggiati radiofonici. Grande caratterista, collaborò con artisti del calibro di Vittorio De Sica, Umberto Melnati, Dario Fo e tanti altri ancora. Fu inoltre tra le prime donne italiane a cimentarsi con l’esperienza della regia. Trascorse poi gli ultimi anni della sua vita a Riccione, città alla quale era fortemente legata, dove morì il 13 luglio 1984". L’evento del 15 dicembre, organizzato in collaborazione con Ater Fondazione Emilia-Romagna, sarà caratterizzato dallo spettacolo "Intramontabile e fantastica" per ripercorrere in forma artistica la lunga carriera di Pina Renzi, attraverso documenti, testimonianze ed estratti audiovisivi. Presenti istituzioni locali ed autorità. "In virtù dello stretto rapporto personale e professionale che ebbe modo di condividere con la nostra illustre concittadina – spiega il sindaco – il Comune di Morciano ha invitato come ospite il regista Pupi Avati. Crediamo che sia un appuntamento che mira a far rivivere sul palco lo spirito arguto e ironico, poetico e sentimentale di Pina Renzi, creando un legame tra passato e contemporaneità nel segno dell’arte e del teatro".

lu.pi.