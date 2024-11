Battaglia a 5 Stelle: "Sfiducia per Belluzzi"

Attaccano i 5 Stelle, dopo che Cattolica Futura, lista che appartiene alla coalizione di governo di centro-sinistra, ha reso noto i dati su presenti e assenti nelle sedute consigliari e delle commissioni comunali a Palazzo Mancini, rimarcando le assenze di alcuni consiglieri di minoranza. Ma adesso le minoranze non ci stanno e per martedì prossimo preparano ufficialmente anche la mozione di sfiducia verso Alessandro Belluzzi e la sua delega di assessore al Turismo. "Ciò che dimenticano di elencare Cattolica Futura e il centrosinistra sono i diritti e doveri di chi amministra una città – scrive Silvia Pozzoli, capogruppo comunale 5 Stelle –. Perché se un consigliere comunale assente non percepisce il gettone di presenza, un sindaco o assessore viene pagato ugualmente anche se assente o inadempiente. Non sono i consiglieri ad essere assenti, sono assenti i consigli comunali piuttosto e e quando ci sono è come essere nel ’deserto dei tartari’, salvo qualche mozione o atti dovuti".

L’esponente pentastellato quindi elenca: "A inizio luglio seduta saltata per mancanza di punti da discutere, in agosto sedute saltate per ferie, a inizio settembre e a ottobre sedute saltate per mancanza di punti. Le uniche sedute di fine luglio e fine settembre avevano solo punti legati al bilancio, atto dovuto per legge". Conclude poi il gruppo di minoranza: "Ciò significa che si lavora poco o niente, significa che non c’è progettualità. É questo atteggiamento che lede Cattolica e la sua dignità, non l’assenza di un consigliere di minoranza per problemi di lavoro".

Martedì sera tutte le opposizioni presenteranno ufficialmente a sindaco e maggioranza la mozione di sfiducia verso Alessandro Belluzzi, assessore al Turismo: "I dati complessivi sui primi 8 mesi dell’anno 2024 – si legge – registrano per Cattolica un 18% rispetto allo stesso periodo del 2019, dato il peggiore tra tutte le città della Romagna. Ritenuto che, alla luce dei dati sopra riportati, l’azione politico amministrativa del vicesindaco Belluzzi si è dimostrata inefficace, inadeguata e non all’altezza del ruolo ricoperto. Tale mozione impegna sindaco e giunta a revocare la delega al Turismo a Belluzzi e ad avviare un’attenta riflessione in merito alle circostanze che hanno indotto tali risultati, in modo da individuare la strategia necessaria per riportare l’attrativa di Cattolica a livelli pre-pandemia".

Luca Pizzagalli