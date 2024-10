Battaglia alla Metro, nuovo sciopero

Nuovo sciopero alla Metro sulla via Tolemaide. I lavoratori avevano promesso una vera battaglia per il proprio posto di lavoro, e così è stato. Il punto vendita è destinato alla chiusura per decisione dell’azienda che ha fissato come ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre. Lo stabile di Rimini chiuderà assieme a quello di Pozzuoli rientrando in una riorganizzazione della strategia a livello nazionale. Intanto a Rimini viene annunciato un nuovo sciopero. Anzi un pacchetto di ore di sciopero che verrà presentato domani dalle 10 alle 12 durante un presidio di protesta dei lavoratori davanti allo stabilimento. Sono una quarantina, tra dipendenti diretti e indiretti, a essere coinvolti nella chiusura del punto vendita. Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alla Rsu (rappresentanza sindacale unitaria), insistono nella richiesta di scongiurare la chiusura, investendo sullo stabilimento di Rimini riconvertendolo, per salvare i posti di lavoro diretti e indiretti. Per i sindacati è paradossale che un’azienda che ha per clienti le attività turistiche lasci una città come Rimini. Soprattutto se ha una lunga storia alle spalle, avendo aperto circa 20 anni fa.