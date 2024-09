Battaglia finale per i candidati. Nadia Rossi tiene in ansia il Pd Renzi in campo agita Fratelli d’Italia

Forza Italia è pronta a calare il poker. Nel Pd, che vuole chiudere la partita dei candidati alle regionali entro una settimana, la partita resta ancora aperta. Così come in casa di Fratelli d’Italia e Lega. Pochi i nomi certi, a poco più di due mesi dal voto. Fin qui a Rimini l’unico partito che ha già fatto le sue scelte è Forza Italia, che dovrebbe ufficializzare i suoi quattro candidati alla convention nazionale dei giovani azzurri, a Bellaria da venerdì a domenica. I quattro di FI saranno Davide Frisoni, già consigliere comunale a Rimini, l’ex sindaco di Verucchio e già consigliere regionale del Pd Giorgio Pruccoli, l’ex sindaca di Riccione Renata Tosi e la bellariese Monia Guidi.

Restando al centrodestra, appare scontata in Fratelli d’Italia la candidatura di Nicola Marcello, segretario provinciale del partito e consigliere comunale. Negli ambienti di Fd’I danno ormai per cerca la corsa del decano Gioenzo Renzi, già consigliere regionale. E dalle mosse di Renzi dipenderà anche la scelta delle due candidate donne di Fratelli d’Italia. Nella Lega circola il nome di Gilberto Giani, segretario del partito a Rimini: sarà quasi sicuramente lui uno dei due uomini in corsa per Bologna. Ma la Lega è ancora indietro sugli altri nomi.

La situazione più complicata è in casa Pd. Appare scontata (anche se non è stata ancora ufficializzata) la candidatura della presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti. Sgomita l’ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma. Mentre la consigliera regionale uscente Nadia Rossi, nonostante più volte abbia rivendicato la volontà di ricandidarsi ("lo statuto me lo permette") potrebbe farsi da parte. Per quanto riguarda gli uomini, il riccionese Simone Gobbi è in pole position per uno dei due posti. Per l’altro si attende la fine della consultazioni dei circoli riminesi. Tra i nomi circolano quelli di Giovanni Casadei, Giacomo Gnoli, Edoardo Carminucci, ma per quest’ultimo la strada ora appare più in salita rispetto a solo poche settimane fa.

Manuel Spadazzi