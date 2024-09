Beach volley in divisa. Scendono in spiaggia gli agenti municipali

L’estate sulla sabbia non è finita per i vigili urbani. Ma in questo caso il servizio in divisa non c’entra affatto. Oggi sulla spiaggia riccionese si svolgerà il nono Campionato nazionale di beach volley degli agenti di Polizia locale. I primi agenti in costume sono arrivati martedì, quando ha preso il va il torneo alla Riccione Beach Arena. Ma il gran finale si terrà oggi e il gruppo sportivo della Polizia locale di Riccione è ancora in capo per giocarsi il titolo tricolore. Ad avere preso parte al campionato sono 50 agenti di Polizia locale appartenenti ai vari Comandi d’Italia.

Gli atleti sono ufficiali e agenti provenienti da diverse città, tra cui Torino, Venezia, Livorno, Firenze, Roma e Napoli. Sono agenti con la racchetta e non professionisti. Ma la passione non manca ed anche la competizione. In palio c’è il titolo tricolore nelle specialità 2x2 maschile e femminile, e 3x3 misto. Le finali si svolgeranno nella mattinata di oggi, e al comando riccionese incrociano le dita. L’evento sportivo è nato dieci anni fa da una scommessa tra gli agenti della Polizia locale di Riccione e, da allora, è diventato un appuntamento molto atteso tra gli agenti e i vari Comandi. L’evento è organizzato dal gruppo sportivo Polizia locale di Riccione, attraverso l’Aspli (Associazione polizie locali d’Italia), e gode del patrocinato del Comune di Riccione.