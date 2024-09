Bennato torna nell’isola... dei Platani

Le porte del teatro di Bellaria questa sera si aprono per la seconda e ultima serata di ’Imaginaction’. Sale sul palco Edoardo Bennato, il rocker delle ’Notti magiche’ pronto ad infuocare il pubblico insieme a ospiti del calibro di Etta e Briga. L’artista di Napoli si esibisce all’interno del festival internazionale dedicato al videoclip, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, sotto la direzione artistica del regista Stefano Salvati . Le danze si sono aperte ieri con un revival anni ’90 sulle note degli 883. In scena Mauro Repetto, lo storico compagno artistico di Max Pezzali, che ha rispolverato i successi del duo diventato cult per un’intera generazione.

Le emozioni non finiscono qui e continuano fino alla chiusura del festival. Questa sera Bennato porterà sul palco i suoi maggiori successi e soprattutto i nuovi lavori come l’ultimo album uscito ’Non c’è’. Al termine dell’esibizione la serata culminerà con la premiazione del miglior videoclip dell’anno 2024, un riconoscimento ormai prestigioso all’interno del festival. La novità di quest’anno di ’Imaginaction’ è senza dubbio la digitalizzazione del vasto archivio di video musicali con cui è stato reso possibile l’archiviazione di oltre 33.000 filmati, tra concerti, interviste e speciali musicali degli anni ‘80 e ‘90, offrendo così la possibilità di preservare momenti iconici della storia della musica. Verranno proiettati alcuni di questi straordinari filmati, tra cui degli inediti, in cui compaiono molti protagonisti della grande musica di quegli anni come Zucchero, Jovanotti, Vasco Rossi, Sting e tanti altri ancora.

Dai videoclip alla musica dal vivo. Edoardo Bennato è nato a Napoli nel 1946, negli anni si è avvicinato alla scena rock italiana, sperimentando anche nel mondo del blues e del punk. In carriera ha pubblicato 43 album e altrettanti singoli iconici come ’L’isola che non c’è’ o ’Il gatto e la volpe’. Sul palco di ’Imaginaction’, il rocker porta i suoi ultimi successi come l’ultimo album uscito nel 2020 ’Non c’è’ e soprattutto il volto di uno dei primi artisti italiani ad aver accompagnato la propria musica con un videoclip. Edoardo Bennato è da sempre considerato uno degli artisti più innovativi nella storia della canzone italiana. Negli anni Settanta l’artista ha rivoluzionato il concetto di videoclip in Italia con il suo concept album più noto, ’Burattino senza fili’.

Durante la serata, il pubblico potrà assistere alla proiezione dei videoclip dei suoi capolavori, accompagnati dal racconto del viaggio creativo del grande musicista. Edoardo Bennato si esibirà poi dal vivo, regalando al pubblico bellariese molte delle sue canzoni di successo.

Federico Tommasini