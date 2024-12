Bilancio partecipativo, ecco come scegliere tra le sette proposte

Sono sette le novità del bilancio partecipativo 2024 ed ora si vota. Tra i progetti proposti dai cittadini e dai comitati l’installazione di 10 fontanelle nei vari quartieri della città, attrezzature, divise e dispositivi per l’associazione di Protezione civile, giochi in piazza Po, restauro, conservazione e aggiornamento del "Muro dei Soranom", voluto fortemente da Peter Tonti per ricordare in dialetto le famiglie della Regina, giochi per l’infanzia al Parco del Capostazione, riqualificazione del vicolo Canapai, storico camminamento della Cattolica Vecchia, in pieno centro storico, ed ancora tra le proposte eventi divulgativi sugli effetti del cambiamento climatico al Salone Snaporaz (come conferenze, spettacoli, laboratori e dibattiti). Ed ora saranno ancora una volta i cittadini a decidere, con il proprio voto, nel segno della partecipazione. Le modalità di voto sono così suddivise: voto online 9 e 10 dicembre, accedendo con credenziali SPID al sito cattolica.evis.it nella sezione "moduli online"; voto in presenza 11 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 e 12 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, presso il piano terra di Palazzo Mancini, presentando un documento d’identità valido. I tre progetti che otterranno il maggior numero di voti riceveranno un finanziamento di 11.000 euro ciascuno, stanziato dal Comune attraverso il Bilancio Partecipativo.

lu.pi.