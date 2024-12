Bilancio partecipativo. Oggi ultimo giorno per votare le idee

È tempo di tirare le somme per gli esiti del bilancio partecipativo di Cattolica. Oggi infatti si terrà l’ultima giornata di voto (in presenza) delle 7 proposte in lizza. Dopo aver registrato 227 votanti online nei primi due giorni di lunedì e martedì, ieri mattina si sono presentati al piano terra di Palazzo Mancini più di 50 cittadini e cittadine per esprimere le proprie preferenze. Oggi, invece, il seggio sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30. Al termine si procederà allo spoglio e le 3 idee vincitrici saranno rese note domani. Per ognuna di queste è previsto un finanziamento pari a 11mila euro.