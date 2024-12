Blocco del traffico sulla statale 16: chiusura Adriatica e percorsi alternativi

Cento cartelli sparsi per viali e incroci e l’app Io per cercare di offrire ai cittadini le informazioni per superare i forti disagi attesi con il blocco del traffico sulla statale 16 a partire da domani mattina alle 7, per l’intera settimana a venire.

La chiusura dell’Adriatica nel tratto compreso tra viale Marsala e viale Alberobello è stata causata dal cedimento della struttura scatolare in mattoni in cui passa il Rio Costa al di sotto del manto stradale. Per garantire la sicurezza del cantiere, la statale Adriatica sarà chiusa al traffico dalle 7 di domani alle 19 del 17 dicembre. Anche viale Alberobello sarà interdetto nel tratto fino a viale Riace.

Di seguito i percorsi alternativi per auto e mezzi leggeri fino a 35 quintali. Chi arriva da nord potrà deviare su viale Da Verrazzano alla Rotatoria dei pianeti, proseguire su viale Torino (lungomare), girare su viale San Gallo e rientrare sulla statale attraverso viale Marsala. Per chi arriva da sud il percorso sarà l’inverso. Saranno istituiti divieti di accesso alla statale agli incroci con i viali Brindisi e Lecce, eccetto per i residenti.

Più complesso il percorso per i camion con oltre 35 quintali di stazza. Quelli che giungeranno da nord potranno passare dalla rotatoria delle Fontanelle imboccando viale Puglia, poi viale Tavoleto (nel territorio di Misano), fino alla rotatoria Ducati (zona Cella). Da lì si prosegue su via San Giovanni, via Del Carro e via Del Bianco per rientrare sulla statale. Per chi proviene da sud l’itinerario sarà l’opposto.

I lavori sulla struttura del Rio Costa sono urgenti. Negli ultimi mesi i tecnici hanno rilevato cedimenti nel condotto sotterraneo in mattoni, che non solo hanno compromesso il manto stradale, ma hanno anche sollevato preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità della strada. Inoltre il canale necessita di un adeguamento per evitare gli ormai consueti allagamenti nelle aree residenziali a monte. Infine la situazione si è aggravata recentemente con l’apertura di una voragine sul marciapiede.