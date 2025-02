Bluenext e Fortech si allargano. Nuove sedi per le nostre ’big tech’: "Promuoviamo valore e sviluppo"

La Silicon Valley abita qui. Non solo turismo a Rimini. Presentati a Palazzo Garampi gli ambiziosi progetti di espansione di due aziende informatiche cittadine, Bluenext di Bonfiglio Mariotti, specializzata in software per le imprese, 300 dipendenti, otto milioni di investimento per il nuovo quartier generale in zona Fiera. E Fortech di Massimo Banci, 180 addetti oggi, saranno 250 a regime nella nuova sede, il Fortech Campus in via Tosca, con accesso dalla Statale 16, investimento tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Per entrambe il fatturato viaggia sui 40 milioni. "Il ruolo delle istituzioni è affiancare l’impresa privata – ha detto il sindaco Jamil Sadeghlvaad –. E Rimini offre un valore aggiunto: la qualità della vita, che spinge a investire sul territorio".

Le nuove sedi saranno all’avanguardia, con spazi e servizi a misura dei dipendenti: palestra, mensa, storage interno per i pacchi ordinati dai dipendenti e per la spesa online, locali per socializzazione e coworking.

"Non tutti forse sanno – dice Mariotti – che a Rimini e provincia ci sono 360 aziende informatiche, tra micro, medie e grandi. E altre comprate da top player italiani, come Esa e Team System. Bluenext ha 14 sedi in Italia, un piano di sviluppo importante, ma vogliamo restare a Rimini. L’ambiente di lavoro è fondamentale, per questo nei 2.500 metri quadri della nuova sede, progetto dello stesso studio che ha firmato le sedi Porsche e Amazon a Milano, ci saranno aree verdi, aperte, locali per la spesa online e la ricezione di pacchi da corrieri". Lavori al via a settembre.

Già partiti a dicembre quelli di Fortech Campus, 3.000 metri quadri complessivi, previsti due anni per ultimarli. Con il nuovo headquarter, che comprenderà anche la sede attuale, l’azienda testimonia di voler consolidare il proprio legame con la comunità locale e il territorio. Nata a Rimini 19 anni fa, Fortech è leader in Italia per le soluzioni di pagamento nel mondo della mobilità, sia tradizionale che elettrica. Ha come obiettivo essere "protagonista attiva nella trasformazione della mobilità". Il nuovo Campus fa parte, spiega il direttore generale Banci, uno dei quattro soci fondatori, di "una serie di attività per tutelare il capitale umano. Abbiamo le radici qui e i nostri ragazzi amano vivere qui. E il campus aziendale darà anche valore al territorio e alla città".