Bufera su Fussi: "L’ex vicesindaca assunta nello staff della giunta"

Il sindaco Filippo Sacchetti ha scelto il suo staff. E tra i tre collaboratori assunti (a tempo determinato, per un anno, con la possibilità di rinnovo) per lavorare a stretto contatto con il primo cittadino e la giunta di Santarcangelo, c’è l’ex vicesindaca Pamela Fussi (foto), da giugno la capogruppo di Più Santarcangelo. Tre erano le figure ricercate: un funzionario amministrativo per lo staff di sindaco e giunta (con il contratto a tempo pieno), un altro alla segreteria e alla comunicazione (part-time, 24 ore settimanali) e un portavoce (part-time, 18 ore a settimana). Ben 52 i candidati per il ruolo di funzionario di staff, per il quale non occorreva la laurea: ai colloqui – tenutisi venerdì scorso – ne sono stati ammessi 3. Sei i candidati per il ruolo di addetto alla segreteria e alla comunicazione e 9 per quello di portavoce. Per i ruoli non c’erano prove da superare: i collaboratori sono stati scelti dopo i colloqui di venerdì. Sacchetti ha scelto per la figura di funzionario di staff l’ex vicesindaca Fussi, 10 anni in giunta con Alice Parma. Nicola Strazzacapa, ex portavoce al Comune di Verucchio e addetto stampa del deputato Pd Andrea Gnassi, è il nuovo portavoce di Santarcangelo. A Valeria De Tommaso, che ha già lavorato in Comune nella passata legislatura, il ruolo di funzionaria dell’informazione e di segretaria particolare dello staff di sindaco e giunta.

Le nomine sono state rese note ieri sul sito del Comune. E hanno fatto rumore, in particolare quella della Fussi. Non fa sconti Alleanza civica, che aveva già attaccato Sacchetti per la spesa che comporterà il nuovo staff di sindaco e giunta. "Non intendo entrare nel merito delle professionalità lavorative dei tre nuovi collaboratori – attacca il consigliere Gabriele Stanchini – Una cosa mi lascia perplesso: a Santarcangelo già da tempo circolavano questi nomi! Capisco che per queste posizioni, discutibili nei numeri, la scelta spetti al sindaco. Ma penso sia mancanza di serietà nei confronti di tutte le persone che si sono candidate, pensando di partecipare ad una selezione trasparente, e anche di tutta la cittadinanza. Per quel che riguarda la Fussi, che è stata in giunta e quindi già stipendiata dal Comune per 10 anni, posso solo dire che, fossi stato in lei, non mi sarei proposto, perché ho un’idea di politica totalmente diversa. Per me fare politica significa prestare un servizio alla comunità e non cercare lavoro. Dopo Filippo Borghesi – nominato assessore – e Tiziano Corbelli – eletto presidente del consiglio – ora la Fussi viene assunta in Comune. Mi chiedo: Più Santarcangelo è una lista politica o una lista di collocamento?". Con la nomina a dipendente comunale la Fussi lascerà il ruolo di consigliera.