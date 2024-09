Cade da cavallo durante la gita. Donna ferita portata al ’Bufalini’

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice gita a cavallo per i sentieri del nostro Appennino, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una donna cinquantenne che domenica durante un’escursione per i sentieri nella zona di Soanne a Pennabilli. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, la donna – che sarebbe stata un’inesperta di equitazione – domenica pomeriggio era salita in sella con alcuni amici e al momento dell’incidente stava scendendo dal dorso dell’animale quando, prima di appoggiare i piedi per terra, un piede le sarebbe rimasto incastrato nella staffa. L’imprevisto le ha dunque fatto perdere l’equilibrio e la cinquantenne si è capovolta su sé stessa battendo la testa violentemente a terra contro una pietra.

Il colpo ha provocato alla donna un trauma cranico e una ferita sanguinante anche se per tutta la durata dei soccorsi la cinquantenne non avrebbe mai perso conoscenza. Le persone che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme al 118, intervenuto sul posto con l’elisoccorso, anche in ragione delle condizioni della zona di Soanne, difficile da raggiungere tempestivamente in altro modo. La cinquantenne è stata quindi medicata sul posto e, una volta stabilizzata, è stata elitrasportata all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena per eseguire ulteriori accertamenti presso il trauma center.