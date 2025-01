Cade e batte la testa: grave un 51enne

Cade dall’impalcatura e batte la testa. Grande paura per un operaio di 51 anni di origine algerina, coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri in un cantiere di via Giambattista Vico. A causa delle fratture e del trauma cranico riportato a seguito della caduta, l’uomo è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Fino a ieri era ancora ricoverato in gravi condizioni, pur non risultando in pericolo di vita.

Al vaglio della polizia di Stato di Rimini, intervenuta sul posto con una Volante, la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emerso sulla base dei primi accertamenti, ieri mattina l’operaio, insieme ad un collega, stava montando i teloni pubblicitari di una ditta edile in un terreno quando una folata di vento ha creato una sorta di ’effetto vela’ facendo crollare l’impalcatura. Un operaio è riuscito a saltare giù e ne è uscito illeso mentre il 51enne è caduto a terra e ha riportato alcune fratture ed un sospetto trauma cranico. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118 insieme al personale dei vigili del fuoco. Una volta stabilizzato, il ferito è stato accompagnata in ambulanza all’ospedale Bufalini.