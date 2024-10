Cambia la rotonda tra le vie Flaminia e Dalla Chiesa

Novità in arrivo sul fronte della viabilità. L’altra sera il consiglio comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Flaminia, Fada e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un intervento che prevede la sostituzione dell’attuale rotonda provvisoria con una rotonda definitiva, garantendo così "una maggiore sicurezza e fluidità nella viabilità di un punto cruciale per l’accesso a luoghi chiave come il tribunale, il centro studi Colonnella e l’ospedale". È stata poi approvata anche una mozione, presentata dal consigliere della Lega Matteo Zoccarato, per realizzare un nuovo collegamento tra via Celli e via Grazia, a Viserbella. L’assessora Roberta Frisoni (nella foto) ha sottolineato come l’area compresa tra Viserba monte e Viserbella "sia da anni all’attenzione dall’amministrazione, anche allo scopo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità e frutto di una pianificazione di medio termine". "Ci stiamo inoltre già attrezzando – ha aggiunto Frisoni – per candidare a un bando della Regione l’intervento per la nuova pista ciclabile che collegherà via Orsoleto con via Grazia e il lungomare nord".

Sempre a proposito di viabilità, sono in arrivo nuovi marciapiedi in via Coriano e in via Metauro. Un intervento a completamento dei lavori nell’ambito della rotatoria della Statale 16. L’intervento, per il quale è previsto un importo complessivo di 130mila euro, punta "a mettere in maggiore sicurezza i pedoni e i ciclisti che vi transitano. Il progetto include la messa in sicurezza del tratto che attraversa via Coriano e via Metauro, con la costruzione di nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, e l’ampliamento dell’area di parcheggio situata in via Coriano. Il tutto, è stato pensato non solo per rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani, ma anche per migliorare l’accessibilità al nuovo sottopasso che collega questa parte della città con il centro e la zona mare".