Caos candidati in Fratelli d’Italia. Marcello gioca d’anticipo sui rivali: ha già affisso i manifesti in città. Renzi medita il ritiro, Spina favorito

Alcuni ’fratelli’ hanno storto parecchio il naso, vedendo i suoi manifesti già in giro per la città. Un amico in Regione: vota Nicola Marcello, lo slogan scelto dal segretario provinciale di Fratelli d’Italia, sempre più lanciato verso Bologna. Eppure il direttivo riminese del partito non ha ancora scelto i candidati. Sul tavolo ci sono almeno una decina di nomi. Venerdì scorso si è tenuta la riunione del coordinamento provinciale di Fd’I, risoltasi con un nulla di fatto perché manca l’accordo. Ma Nicola Marcello, praticamente l’unico certo della candidatura, ha giocato d’anticipo. I manifesti sono comparsi da alcuni giorni. Irritando non pochi dirigenti e militanti del partito.

Marcello fa spallucce, butta acqua sul fuoco delle polemiche. "Sono uno dei possibili candidati, non c’è nulla di ufficiale. Ma siamo già alla fine di settembre, in qualche modo si doveva partire. Siamo in forte ritardo rispetto agli altri...". Già: a Rimini Forza Italia ha anticipato tutti presentando i suoi candidati (Renata Tosi, Monia Guidi, Davide Frisoni e Giorgio Pruccoli) all’inizio di questo mese. I candidati del Pd (Emma Petitti, Alice Parma, William Raffaeli, Simone Gobbi) già dal giorno dopo l’ufficializzazione dei loro nomi hanno iniziato la campagna elettorale.

In casa di Fratelli d’Italia la situazione è ben diversa. Ci sono tanti pretendenti. Troppi, per i posti a disposizione. E poi mai sottovalutare il decano del partito, Gioenzo Renzi. Lui continua a dire ai suoi che non intende candidarsi a consigliere regionale, un ruolo che in passato ha già ricoperto. Ma domani, alla riunione del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia indetta per fare il punto sulle candidature, Renzi è pronto a intervenire per attaccare Nicola Marcello e la sua gestione del partito. Così come la sua fuga in avanti, con i manifesti affissi in città quando ancora non c’è certezza della sua candidatura. "Per quanto mi riguarda – si limita a dire Renzi – rimetto le mie decisioni al coordinamento regionale che si svolgerà domani". Ma il finale, questa volta, pare già scritto. Con Renzi fuori dai giochi e Marcello già praticamente certo della sua candidatura, tra gli uomini il grande favorito per l’altro posto in lista è diventato il consigliere comunale Carlo Rufo Spina. A scapito di Flavio Mauro, consigliere comunale a Cattolica, e del riccionese Giulio Mignani, marito di Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia. Di Riccione dovrebbe essere una delle due donne della lista di Fd’I. Il quarto posto potrebbe andare una donna della Valmarecchia. Marcello, che sta lavorando per cercare un accordo in vista di domani, non si sbilancia. Nemmeno sul suo destino. "Se il partito dovesse decidere che non sarò uno dei candidati – assicura – non farò drammi. E pazienza se ho speso qualche euro per i manifesti...".