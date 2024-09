"Caos in zona mare, serve una pattuglia fissa"

Preoccupa il caos viabilità di sera in zona a mare, cittadini e turisti chiedono ora una pattuglia fissa o il vigile di quartiere, almeno per la fine della stagione turistica. Bici e tandem in contromano, vedi via Del Prete ma anche in via Carducci, auto che non rispettano la zona pedonale (vedi via Dante) ma anche scooter e auto a tutta velocità dove c’è il limite dei 50 km/h, specie in via Del Prete.

"Il caos che di sera notiamo nelle affollatissime vie Del Prete, Dante e Carducci – commenta Alberta Molari, presidente Comitato Zona Mare Nord –, ci preoccupa perché con centinaia di veicoli in transito non si può stare mai tranquilli. In via Carducci vi sono tandem e bici spesso in divieto che dalla zona Navi percorrono la via verso il centro città non rispettando la segnaletica ma in quella via vi sono auto, trenini, mezzi di ogni tipo e tantissima gente a piedi di sera, specie in questo periodo di agosto".

In via Del Prete continua l’annoso tema della pista ciclabile percorsa in doppio senso dalle bici e dunque in perenne contromano e divieto: "Purtroppo servirebbe una pattuglia fissa di vigili, anche a piedi – commenta Alberta Molari – almeno nella fascia serale dalle 20 alle 24, quando il traffico è più intenso. Per fermare, controllare, sensibilizzare e dove necessario anche sanzionare chi non rispetta le regole e mette a repentaglio la propria incolumità e quella altrui". In estate nelle tre vie della zona a mare insistono centinaia di persone tra hotel, ristoranti, appartamenti turistici e quant’altro. Il territorio è ristretto e il flusso di veicoli di ogni tipo è enorme: "Penso poi ai monopattini o altri mezzi come in tandem – continua – che con ragazzini che li guidano diventano pericolosissimi in ogni direzione. Poi aggiungiamoci anche gli scooter che sfrecciano ad ogni ora a velocità troppo elevate per quartieri turistici dove passano pedoni, carrozzine e famiglie. Una pattuglia di vigili, anche solo presente, potrebbe diventare un deterrente. Almeno per questi ultimi giorni di stagione estiva chiediamo di intervenire, poi magari il prossimo anno cambierà qualcosa anche con il piano del traffico".

Nelle prossime settimane, a stagione conclusa, certamente si tornerà a riflettere anche di traffico e viabilità con possibili cambiamenti in vista.

Luca Pizzagalli