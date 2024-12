Capodanno, fioccano le prenotazioni: "Il villaggio piace alle famiglie"

"Tante richieste per Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno". Andrea Ciavatta, presidente dei Family hotels e vice di Federalberghi, vede li bicchiere mezzo pieno, ed è solo il principio. Nelle prossime settimane bisognerà chiudere con le prenotazioni la quantità di richieste che sta giungendo, ma già ora stiamo registrando molte conferme". Gli alberghi che offrono il Capodanno a Riccione presentandosi sui principali portali sono circa un centinaio. A procedere più spediti con il riempimento delle camere sono i tre stelle. "Per il momento stanno procedendo più velocemente nel trasformare le richieste in prenotazioni. Per i quattro stelle si va più lentamente, probabilmente per le tariffe più alte, ma in generale c’è comunque una buona risposta. Questo non deve tuttavia far pensare che le tariffe per il periodo siano basse. I prezzi stanno tenendo bene ed anzi vediamo tariffe in linea con il Ferragosto, comunque molto più basse di quanto propone oggi la montagna".

La durata del soggiorno varia a seconda dell’offerta degli hotel. "Chi ha la cucina riesce ad allungare arrivando alle tre notti di media, mentre chi fa solo soggiorno e prima colazione si sta assestando sulle due notti". C’è un altro aspetto che sta facendo venire il sorriso agli albergatori.

"La proposta pensata per questo periodo natalizio, tra allestimenti, ruota panoramica e pista di ghiaccio sul lungomare, è molto credibile, si adatta bene alle aspettative delle famiglie ed è tarata sul Capodanno. La ruota riempie il vuoto che in inverno si creava in piazzale Roma. Riguardo alla pista di pattinaggio penso che il lungomare sia un posto molto adatto. Peccato per il grosso scivolone della casetta con distributori automatici in viale Ceccarini". Tra il centinaio di hotel che si prepara per Capodanno, ce ne sono tra i 25 e i 30 pronti a raddoppiare il periodo di apertura con il tutto esaurito. "Come tutti gli anni stiamo lavorando al Mc hip hop contest al PalaRiccione - premette Bruno Bernabei di Costa hotels -. Quest’anno stiamo registrando un numero maggiore di adesioni. Il periodo dal 3 a 6 gennaio consentirà a decine di hotel di prolungare il periodo di apertura. Per il resto stiamo vedendo come le richieste e le prenotazioni dei nostri associati nel periodo di Capodanno stanno andando bene. Attendiamo di capire come arriveremo sotto data e quanto peserà il last minut".

Andrea Oliva