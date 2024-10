Carmen in cattedra nel nome di Raffa

Cresce l’attesa per le finali di Rumore Bim festival, in programma dal 24 al 27 ottobre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Il talent show nato tre anni fa come omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021, ha visto sfidarsi in questi mesi, a suon di canto e ballo, numerosi artisti, tutti giovanissimi. L’ultimo tassello di una competizione itinerante – le selezioni si sono svolte in tutta Italia – si terrà a fine mese a Bellaria, città simbolo di Raffaella Carrà. A rendere speciali le fasi finali del contest saranno due ospiti per l’occasione nelle vesti di ‘insegnanti’. In quei giorni la showgirl Carmen Russo e il ballerino Samuel Peron terranno, infatti, delle masterclass rivolte agli artisti approfittando degli intervalli di tempo tra un’esibizione e l’altra. Come sottolinea Paolo Borghesi di fondazione Verdeblu, promotore dell’evento, "il Rumore Bim festival non è un semplice talent. Rispetto alla spettacolarizzazione dei giovani, preferiamo formare seriamente le nuove generazioni che si affacciano sul palcoscenico. In questo senso il contributo di Carmen Russo e di Samuel Peron sarà fondamentale per crescere". Lo stesso sindaco Filippo Giorgetti sottolinea il valore del Rumore Bim festival: "L’intento della kermesse è geniale perché va oltre le ‘vetrine’ della televisione. Crediamo infatti sia più importante valorizzare i giovani, farli crescere e formare, ognuno secondo le proprie inclinazioni e qualità". Per il primo cittadino si tratta di un risultato soddisfacente, sia dal punto di vista mediatico che turistico: "Se Rumore sta crescendo significa che tre anni fa abbiamo fatto un’ottima scelta. Vedere il nome della Carrà accostato a quello di Bellaria, in tutta Italia, fa un certo effetto. Dal punto di vista della comunicazione e della promozione, si tratta di un bell’omaggio all’artista e al territorio. Basti pensare alle migliaia di persone che nonostante il periodo autunnale, in quei giorni sceglieranno Bellaria come meta".

Aldo Di Tommaso