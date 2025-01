Cena solidale itinerante a tavola: "Puntiamo a donare 4.000 pasti"

Al via le Cene Solidali Itineranti 2025 organizzate dall’associazione Il Cuore per la Romagna. Ad oggi sono oltre 15 le attività e aziende del territorio che hanno aderito, garantendo la possibilità di produrre circa 1.500 pasti caldi. "Tuttavia, l’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso – spiega Corrado Della Vista –: raggiungere 4.000 pasti".

Incontro operativo l’altro giorno all’Eurhotel con diverse associazioni, tra cui Croce Rossa Rimini, Croce Rossa Riccione, Explora Campus, Unità di Strada, Associazione Nazionale Giaccheverdi, U.N.C.I. e Cisom. "L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire tutti gli aspetti organizzativi della Cena Solidale Itinerante, un’iniziativa che punta a offrire un pasto caldo a chi ne ha più bisogno, grazie al supporto della comunità locale".

L’associazione invita altri ristoratori, albergatori e pizzerie a unirsi per contribuire al successo di questa importante attività solidale. Oltre ai pasti caldi, l’associazione porterà nelle case di famiglie in difficoltà pacchi di beni di prima necessità e prodotti per l’igiene personale, un gesto concreto per supportare chi si trova in situazioni di disagio.

Un contributo fondamentale è offerto dall’azienda G-Professional: come ogni anno i dipendenti destinano una parte del bonus aziendale a iniziative solidali come questa. Il via con la cena inaugurale il 7 gennaio presso l’Eurhotel.