Centro per l’impiego. Sì al progetto

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego, in via Puglia, attraverso la riqualificazione della vecchia scuola. Con l’iter avviato i lavori verranno affidati entro la fine dell’anno. Il progetto, per una spesa complessiva di 2,2 milioni di euro, rientra tra i progetti del Pnrr. "La ristrutturazione della vecchia scuola Fontanelle rappresenterà per Riccione e per tutto il quartiere un importante progetto di rigenerazione urbana che guarda al futuro", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.