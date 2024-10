Centro sportivo Gaiofana, lavori al via a novembre. E il ’Neri’ entra in consiglio

Progetto esecutivo entro la fine del mese e consegna del cantiere a novembre. È imminente l’avvio dei lavori per completare la realizzazione del centro sportivo all’ex area Ghigi. È un vero e proprio excursus tra opere in dirittura d’arrivo e progetti per il futuro dello sport riminese la seduta della VI commissione consigliare che si è tenuta martedì, incentrata sui vari impianti della città. Partendo proprio da quello che sorgerà alla Gaiofana, dopo anni e anni di attesa. La durata dei lavori sarà in circa un anno, con la prospettiva di arrivare entro la fine del 2025 al completamento e alla rifunzionalizzazione di un grande impianto che consentirà di mettere a disposizione della città 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e altrettanti da 5). Il progetto è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del Pnrr, ottenendo un contributo di 1,4 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato.

Non solo Gaiofana. A tenere sulle spine i tifosi del Rimini c’è anche il progetto per il rifacimento dello stadio ’Romeo Neri’. Tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la dichiarazione del pubblico interesse per il nuovo stadio e a ratificare la delibera di Giunta, step necessario per l’inserimento dell’opera, oggeto anche in questo caso di una proposta di partenariato pubblico-privato - nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. In parallelo procede l’iter per il nuovo polo dedicato all’atletica leggera previsto in via Melucci, nella zona sud della città. A breve partirà l’iter per lo studio di fattibilità, propedeutico al progetto del nuovo complesso per l’atletica omologato Fidal.