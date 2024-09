Centro storico sott’acqua. L’assessore: "Gli ultimi allagamenti provocati da piogge eccezionali"

"Gli ultimi allagamenti nel centro storico sono stati causati da piogge eccezionali e imprevedibili. Lo dicono i dati delle precipitazioni rilevati in quei giorni...". Dati che l’assessore all’ambiente Anna Montini snocciola, per far capire a residenti e commercianti del centro, "che si è trattato di eventi atmosferici straordinari". Sabato 3 agosto "sono caduti su Rimini 74 millimetri di pioggia in un’ora e mezza, di cui 53 in mezzora". Ancora peggio "quanto è accaduto tra il 17 e il 19 settembre: in soli tre giorni si sono cumulati più di 250 millimetri di pioggia. È stato un evento paragonabile, negli ultimi decenni, solo all’ondata di maltempo che si era abbattuta qui l’8 e il 9 ottobre 1996, quasi trent’anni fa".

Numeri che servono a dimostrare come i recenti allagamenti avvenuti in centro storico sono stati provocati "da eventi eccezionali". Non la pensano così i residenti e i negozianti che, da alcuni giorni, hanno avviato una raccolta firme per chiedere all’amministrazione "soluzioni efficaci" e in tempi rapidi, per evitare che "il centro storico finisca costantemente sott’acqua". Ad allarmare chi vive e lavora in centro, in particolare nelle zone vicine al Duomo e all’Arco d’Augusto, è specialmente la situazione della fossa Patara, non in grado di gestire la portata delle acque piovane quando si verificano piogge abbondanti.

A residenti e commercianti, la Montini ricorda: "Sono state fatte opere importanti in centro negli ultimi anni, tra cui "l’intervento in via Santa Chiara realizzato nel 2019", che da allora ha ridotto notevolmente i rischi di allagamento nella zona. "Ma stiamo valutando insieme a Hera anche altri interventi per il centro storico". Insomma: Palazzo Garampi sta cercando delle soluzioni. E il dialogo con residenti e operatori è aperto. "Abbiamo già fatto un incontro con i negozianti, dopo l’allagamento del 3 agosto. E presto ne faremo un altro con i commercianti di via Castelfidardo".

Manuel Spadazzi