Cerca di vendere eroina ai carabinieri. Pusher in manette

Avrebbe cercato di vendere qualche grammo di eroina mentre si trovava in spiaggia a Marebello, all’altezza del bagno 117. Peccato per lui che a far la parte dell’acquirente abbia trovato un carabiniere in borghese. E’ andata male a un tunisino classe 1988, arrestato martedì pomeriggio dopo che appunto avrebbe cercato di portare a termine una cessione di stupefacenti ad un militare dell’Arma in borghese. L’uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di eroina da un grammo l’una, oltre a 900 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tunisino è stato quindi processato ieri per direttissima (avvocato Ninfa Renzini). Nei suoi confronti è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora.