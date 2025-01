"Cerco gli amici di quindici anni fa"

"Mi chiamo Simone. Da ragazzino fino 14-15 anni passavo 2-3 settimane estive a Bellaria. Un periodo bellissimo in cui ho creato varie amicizie. Purtroppo ci siamo persi di vista. A luglio sarò a Rimini per lavoro e vorrei riallacciare qualche contatto". Messaggio in bottiglia sui social. "Purtroppo non riesco a trovare nessuno sui social – aggiunge –. Ricordo un ragazzo che chiamavamo ’Bamba’, voleva studiare moda, poi un Mario che abitava vicino a una sala giochi e una Francesca figlia di un bagnino. Passavamo il tempo tra la sala giochi in centro, la gelateria Banana e la sala giochi vicino al bagno 40. Chi ha info mi contatti".