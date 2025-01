"Cerco l’affare senza tanta ansia"

"In realtà non sapevo dei saldi, però se ci sono degli sconti è possibile che comprerò qualche cosa – spiega Elisa Midili -. Non mi serve niente di particolare da mettere nell’armadio, però se trovo un articolo con un buon prezzo di sicuro non mi tiro indietro. Alla fine la maggior parte delle volte in cui faccio shopping è perché ci sono i saldi, raramente compro qualcosa di costoso a prezzo pieno. Non comprerò tantissime cose: ci sono gli sconti, ma i prezzi a volte sono comunque alti e soprattutto di questi tempi bisogna stare attenti a come muoversi. Se trovo qualcosa in questa prima giornata di compere mi fermerò qui, aspettando l’anno prossimi per gli altri acquisti".