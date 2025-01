Cevoli tra i nuotatori della Befana: "L’acqua del mare? Un brodino"

Com’è ormai tradizione il gruppo ‘52 Sotto Zero’ di Riccione, in prossimità della zona 52, ieri alle 11 è tornato a fare il bagno dell’Epifania. A tuffarsi tra le onde alte e il cielo grigio una quindicina di nuotatori, tra loro l’attore e comico Paolo Cevoli, accolto da uno scroscio di applausi. Solito a tuffarsi ogni giorno per tre minuti nella sua piscina all’aperto a Bologna, commenta: "La temperatura dell’acqua era di sette gradi, un brodino, davvero stupendo. Riccione è bella d’inverno, d’estate, in autunno e in primavera, abbiamo una perla che tutto il mondo ci invidia. E poi con questa patacata di fare i bagni anche d’inverno, ancora di più. Il mio augurio per il 2025? Che porti tanta felicità e che confermi Riccione leader nel mondo del turismo mondiale". A sfidare le onde anche quattro donne Patrizia Filippucci, Anna Bertuccini, Nadia Iusco e Mary Shupa.

Altri 50 temerari nuotatori ieri hanno partecipato al tuffo della Befana a Misano Adriatico. Tantissimi i curiosi che hanno seguito l’evento, organizzato in collaborazione con la Protezione Civile 2030, bagnini e Croce Adriatica, con il patrocinio del Comune. Tra loro 15 donne con cappello da Befana. A conclusione buffet offerto da Panificio del Sud, Conad e Cantine del Monsignore.

ni.co.