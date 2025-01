Chiusa la farmacia di Serravalle

Temporaneamente chiusa per inventario la farmacia di Serravalle. Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale informando i cittadini che oggi e domani le serrande della farmacia resteranno abbassate. "Si ricorda all’utenza – dicono dall’Iss – che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte le restanti sei farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno". L’Istituto, infine, ricorda che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista. Intanto, l’Istituto fa sapere che ha regolarmente riaperto l’ambulatorio di Faetano chiuso nei giorni scorsi a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.