Colombo al tavolo degli astronauti

La corsa verso lo spazio passa anche dal riminese. La deputata di Fdi, Beatriz Colombo (Nella foto con l’astronauta Walter Villadei), oggi sarà moderatrice e relatrice al tavolo PWC delle aziende No-Space, un ambito che indaga come le tecnologie dello spazio possano rivoluzionare numerosi settori, dai servizi per l’agricoltura alla gestione dei trasporti, la ricerca farmacologica e la gestione delle calamità naturali. Il convegno si terrà a Milano dove sono in corso gli Stati generali della Space economy. In Emilia-Romagna sono 180 le aziende coinvolte nella corsa verso lo spazio. Tra queste c’è la GecoSistema di Rimini che studia tra le altre cose gli strumenti di analisi geospaziale.