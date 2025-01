Commedie dialettali all’Auditorium

Due appuntamenti per dare risalto alla tradizione sammarinese e romagnola attraverso il recupero della lingua e della cultura dialettale. Sono quelli in programma all’Auditorium Little Tony nei prossimi giorni, entrambi dedicati alle commedie dialettali. Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 21 con la compagnia Jarmidied di Rimini con la commedia ‘Un amor fura ad stason’, tre atti comici di Maurizio Antolini. Mentre il secondo appuntamento è per sabato 1 marzo alle 21 con la compagnia La belarioesa di Bellaria con la commedia ‘Un gne’ pio’al doni d’una volta” tre atti comici di Mario Bassi. È prevista anche la programmazione per sabato 22 febbraio alle 21 con la compagnia Le giraffe di Rimini della commedia in lingua italiana ‘Agenzia matrimoniale’, tre atti scritti dal sammarinese Stefano Palmucci, una pièce vincitrice di diversi concorsi.