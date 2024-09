"Con le regole maggiore ordine"

Ciò che vince a Rimini sono le spiagge e i loro servizi, ci tiene a specificarlo Letizia Politano, trasferita in Romagna per lavoro da ormai dieci anni. "Ciò che succede qui non appena un turista mette piede in spiaggia è unico, tipico di questo territorio. Però devo ammettere che la liberalizzazione delle concessioni mi crea non pochi dubbi". Letizia però è sicura di una cosa. "Mettendo al bando le spiagge si creerebbe una sorta di ordine, non regnerebbe più l’anarchia e la confusione sul futuro delle spiagge. E’ anche giusto che gli stabilimenti balneari non siano più di poche famiglie o addirittura personali, occorre aprire al mercato e rendere libero un bene che è dello stato".