"Con l’intelligenza artificiale canto la Romagna"

Romagna Mountain. Stile country rock, da cantante a stelle e strisce, ma il testo è un’altra cosa. Si parla di questa terra, delle sue bellezze, delle colline che si colorano di verde e da cui guardare il mare. Ma quale sarà quel cantante che con smaccato accento americano parla della Romagna? "In realtà si chiama Intelligenza artificiale". Proprio così. Quella voce non è frutto di un cantante in carne e ossa, ma dell’idea di un bagnino riccionese, Gilberto Fuzzi. Appassionato di musica, fotografo, un bagnino eclettico che non si ferma alla sabbia, ma guarda oltre, dal mare a ciò che sta dietro le spalle, le colline e l’entroterra romagnolo. "Mi è venuta questa idea perché abbiamo un territorio speciale che ha anche un entroterra bellissimo". Poi c’è la musica e quel ritornello, Romagna Mountain, che ti entra nella testa. "Questa estate la Publiphono ha dato la canzone tante volte. E’ stato bello. Ma non è l’unica. Ne ho fatte altre. Utilizzo l’intelligenza artificiale per elaborare la musica. Poi scrivo i testi che vengono tradotti nelle lingue che voglio ed infine sviluppo il risultato finale. E’ divertente e mi piace". Una volta sfruttata la tecnologia per scrivere i brani musicali ecco che sempre con la tecnologia si diffonde il brano nel mondo. "I miei brani si trovano in varie piattaforme in giro per il mondo. Posso controllare in pochi istanti come stanno andando, chi li apprezza e chi li ascolta. Si trovano anche su piattaforme americane".

Così nelle regioni rurali del continente americano, laddove si è formato lo stile musicale country, c’è chi può ascoltare un brano che parla di colline da perdere il fiato, in un luogo, la Romagna, distante migliaia di chilometri. E quando quell’americano guarderà la copertina di quell’album si chiederà dove è stata scattata la foto di quelle colline verdi. Le grandi montagne americane non c’entrano, in quello scatto c’è la vista di cui si gode da Montefiore. Dal primo luglio scorso Romagna mountain si trova sulle piattaforme di mezzo mondo, ed anche se l’estate è finita e le temperature sono crollate lasciando la spiaggia deserta, l’estro di Fuzzi non andrà in vacanza.

Andrea Oliva