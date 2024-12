"Consolare, residenti ‘abbandonati’"

Rotonde al posto dei semafori sulla Ss72, la consolare per San Marino. Dopo la presentazione del progetto da parte del Comune in un’assemblea pubblica, il gruppo Coriano futura lamenta mancanze importanti. A fronte della sostituzione di tre impianti semaforici con altrettante rotatorie alle intersezioni SS72/via La Pastora, SS72/via Cesare Pavese (area Combipel), lo sfondamento di via Pascoli e, su richiesta dell’amministrazione, una rotatoria all’incrocio SS72/ via Del Poggio (area Globo), per Coriano Futura "emerge un progetto volto solo al miglioramento della viabilità senza considerare la vivibilità dei residenti e delle attività commerciali e non solo, che si troveranno davanti ad espropri per poter permettere la realizzazione delle opere, senza vedere includere nel progetto la realizzazione o almeno la predisposizione di una pista ciclopedonale, di una rete di illuminazione, del tombinamento dei fossi, o interventi per migliorare la qualità di vita e utili alla mobilità lenta di abita in zona".