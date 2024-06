Coppa Davis, San Marino piega Andorra

Comincia con un bel successo, l’avventura della nazionale sammarinese nel gruppo 4, zona Europa, di Coppa Davis. Il concentramento, ospitato dal National Sport Park di Tirana, in Albania, si gioca sul duro e prevede, nella poule A, Armenia, Malta e Albania. Nella B ecco invece San Marino, Andorra, Islanda e Liechtenstein.

Per San Marino subito una vittoria per 2-1 contro Andorra, coi singolaristi a prevalere sui rispettivi avversari e il doppio ko in una partita ininfluente. Filippo Tommesani ha battuto facilmente, per 6-3, 6-1, Guillem Davasse Vidal, mentre Marco De Rossi ha avuto la meglio di Eric Cervos Noguer per 6-3, 6-4. Poi il doppio, con la coppia Trilla Canchet e Servos Noguer che è riuscita a battere Tommesani e Muraccini per 7-5, 3-6, 7-6 (1). I biancazzurri, capitanati da Domenico Vicini e guidati dal capo delegazione Roberto Pellandra, cercano di posizionarsi in uno dei primi due posti nel girone per andare a sfidare nella partita che vale l’accesso al Gruppo 3 una delle nazionali della poule A.

Nello stesso girone di San Marino, il Liechtenstein ha battuto l’Islanda, mentre nel raggruppamento A l’Armenia ha avuto la meglio sull’Albania. Intanto, sui campi del Tennis Club Riccione, entra nel vivo il torneo Super Next Gen, dedicato ai migliori prospetti under 16 e under 18 dell’area nord-est. Nelle qualificazioni del torneo maschile in grande evidenza i giocatori di casa, Raffaele e Federico Strocchi, Luca Butti, Francesco Muratori e Alberto Maria Mami, che realizzano una bella serie di vittorie. Nel femminile entrano nel main-draw Aurora Baldassarri (Ct Massa) ed Alice Rossi (Ct Casalboni). Quest’ultima ha battuto Anastasiya Lopatina 6-1, 7-5. La competizione, che avrà termine domenica prossima, vede come giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore del torneo è Antonino Lo Paro.