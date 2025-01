Coriano, il Comune si ‘prende’ la scuola

Il Comune di Coriano si prende la scuola dopo 43 anni. A Ospedaletto, la scuola primaria in via Don Milani, costruita decenni fa, a cui è annessa la palestra, era sempre rimasta su un terreno privato. Questo perché l’amministrazione comunale dell’epoca non aveva mai perfezionato gli atti per divenirne proprietaria. Il 31 dicembre scorso gli amministratori del Comune e gli eredi, attuali proprietari del lotto, si sono ritrovati dal notaio per siglare l’atto che chiude una vicenda rimasta aperta dal 1981 a pochi giorni fa. All’inizio degli anni ’80, il Comune acquisì l’area dal privato per costruire l’attuale edificio scolastico, ma l’atto non venne mai perfezionato dopo la cessione bonaria del lotto da parte del proprietario. Dopo il versamento di una prima somma a titolo di acconto avvenuta nel 1981, il saldo non c’era mai stato. 43 anni dopo il Comune ha chiuso la pratica liquidando una somma di 10mila euro. "Abbiamo ordinato e regolarizzato una situazione pregressa che si protraeva da tempo – spiega il sindaco Gianluca Ugolini –. La conclusione con la proprietà della procedura bonaria di cessione delle aree, a suo tempo accettata dalle parti, costituisce un ulteriore risultato frutto del lavoro di concertazione degli uffici comunali con indubbi effetti positivi per l’ente".