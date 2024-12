Cristiano tra nostalgia e vintage: "Ho trovato la mia America a casa"

Da Verucchio agli Stati Uniti e ritorno, per riportare a casa l’esperienza maturata negli Usa e sviluppare progetti di arte contemporanea e moda vintage. La storia di Cristiano Imola, originario di Villa Verucchio, è da raccontare. Imprenditore di moda e modernariato, ha iniziato l’avventura americana negli anni ’90, dove ha vissuto per quasi 20 anni. "Ho sempre lavorato nel settore dell’accoglienza, dei ristoranti e dei locali notturni – racconta – In America mi sono concentrato sull’arte, per la parte visual dei locali. Ho vissuto a Los Angeles, New York e Austin".

Ma poi ha scelto di tornare a Verucchio. Perché?

"Dal periodo del Covid mi è venuta la voglia di tornare a casa. Ho capito che non c’è nulla come l’Italia".

Nella sua carriera ha lavorato molto nel settore dell’arte.

"Sì, specie negli ultimi anni. Ho lavorato nello staff di Gaetano Pesce, architetto e artista famoso in tutto il mondo (ideatore dell’installazione Pulcinella a Napoli), morto quest’anno. Dirigevo il suo showroom a Brooklyn. Volevo avere un mentore per fare esperienza e portare avanti il mio progetto nel settore dell’arte e dell’arredo".

E il progetto poi è sbocciato a Villa Verucchio.

"È così. Ho aperto il mio negozio showroom pochi mesi fa, dove convivono arte, arredi e moda vintage. Si chiama Mister Bushwick, si possono trovare pezzi unici di moda, vintage e creazioni contemporanee. A questo si unisce il mondo dell’arte, del design, di modernariato e antiquariato, del collezionismo".

È stata una sfida trasferirsi a Villa Verucchio?

"Rispetto a Rimini e Santarcangelo è una realtà più piccola ma che lavora, e con tanto passaggio. E gli affitti sono più bassi".

Progetti per il futuro?

"Il mio negozio è anche un luogo espositivo per artisti del territorio: writers, podcaster e altri. Il collettivo di artisti che si è avvicinato a Mister Bushwick sta crescendo e speriamo che il 2025 ci porti belle novità".

Rita Celli