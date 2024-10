Crociata contro i bazar: pioggia di sanzioni

Pugno duro dell’amministrazione comunale - attraverso la longa manu della polizia municipale - verso alcuni commercianti dell’Isola dei Platani, e non solo, che hanno ’sgarrato’ in passato (ma il conto prima o poi arriva). Come? Violando le disposizioni legislative in materia, dal Tulps allo statuto comunale nelle parti che regolamentano il decoro. Le sanzioni variano da 183 euro fino a 1.141 - con diverse ’gradazioni intermedie’. Quasi una decina di ordinanze con altrettante "ingiunzioni di pagamento" sono state emesse il 17 di questo mese dalla direzione amministrativa - Sportello unico attività produttive. In vari casi il commerciante interessato nonostante la convocazione preliminare in municipio, non si è fatto vivo. Nè ha chiesto "di poter spostare per l’impossiblità ad essere presente... data e orario" fissati. Quali le violazioni? Alcuni esempi: "all’esterno dell’esercizio al commercio di vicinato... esposta per la vendita merce consistente in indumenti, giocattoli, dispositivi elettronici e accessori, collocata in maniera non idonea, ovvero appesa alle pareti esterne del negozio in modo altresì da occultare il numero civico dello stabile, alle piante, nonché di fronte all’ingresso dell’immobile e in parte collocata a terra" (214 euro). "Parte della merce esposta per la vendita... era priva di indicazione sul prezzo al pubblico mediante l’uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo" (1.141 euro). "Abiti e accessori posti in vendita erano collocati all’esterno del negozio in maniera non idonea, ovvero appesi sulle pareti esterne tanto da occultare il numero civico dell’immobile, inoltre la suddetta merce era esposta su espositori di altezza superiore a mt 1.50 e in parte collocata a terra... si eseguivano i rilievi fotografici del caso" (269 euro). Una violazione, questa, accertata nei confronti di vari esercizi. Multe in occasione della Notte Rosa: violato il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in bicchieri di vetro, e lattine di birra, tra le 19 e le 6 del mattino (505 euro). Sanzionata anche una bottega artigianale (pizze al taglio, piadineria e kebab) perché "non interrompeva la vendita di bevande alcoliche dopo le 23...". Vendute alle 23,55 "cinque bottiglie di birra ad una persona di sesso maschile meglio identificata in atti separati" (1.007 euro). Multa per esposizione di merce (indumenti, giocattoli, dispositivi elettronici e accessori) collocata in maniera non idonea, ovvero appesa alle pareti esterne del negozio in modo altresì da occultare il numero civico dello stabile, alle piante, nonché di fronte all’ingresso dell’immobile e in parte collocata a terra" (272 euro)