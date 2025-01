Cultura e amore al centro. RivieraBanca inaugura l’anno

RivieraBanca e RivieraMutua hanno scelto di celebrare l’inizio del nuovo anno con una serata all’insegna della cultura e del sentimento, offrendo ai propri soci la rappresentazione dell’opera ’L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti. L’evento si è svolto nello splendido Teatro Galli di Rimini, inserito nel cartellone del “Capodanno più lungo del mondo”. Il direttore generale, Gianluca Conti, ha ricordato l’attenzione che la governance di RivieraBanca riserva al rapporto con i soci e al sostegno del territorio. L’opera, tra le più celebri del melodramma italiano, si è rivelata una scelta vincente grazie alla sua vivacità e al lieto fine, regalando emozioni e sorrisi al pubblico. L’esecuzione è stata affidata al Coro Lirico Città di Rimini “Amintore Galli”, accompagnato dal balletto Compagnia Rol e dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, con coreografie di Marco Mecozzi e la regia di Carlo Tedeschi. Il tema dell’amore, filo conduttore dell’opera, non è casuale per RivieraBanca, da molti definita “banca con l’anima” per i suoi valori cooperativi e l’impegno verso la comunità. Al termine dello spettacolo, il presidente Fausto Caldari è salito sul palco, insieme al direttore generale, per salutare i partecipanti con affetto e augurare loro un buon 2025. Caldari ha ribadito il valore di queste occasioni, che non solo promuovono la cultura, ma rafforzano anche il senso di appartenenza al territorio, favorendo l’aggregazione e il benessere della comunità.