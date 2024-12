Cuori che battono all’unisono. Il Carlino celebra la solidarietà

Ci sono cuori che parlano, e quando battono all’unisono creano una melodia che non si dimentica. "Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai", canta Francesco De Gregori. Ed è proprio lì, dalla parte della solidarietà e dell’amore per il prossimo, che troviamo il Team Bòta di Rimini. L’associazione è nata come un faro nel momento più buio della pandemia, quando la paura mordeva forte e il silenzio delle strade pesava come un macigno. Quando ognuno di noi, come avrebbe detto il filosofo Jaspers, si sarebbe potuto perdere in un ‘naufragio esistenziale’. Eppure, quei cuori non hanno mai smesso di battere per gli altri. "Tin bòta", dice la saggezza romagnola. Tieni duro. E loro hanno tenuto duro, con la forza di chi sa che ogni gesto può cambiare una vita. Dal 2020, questi eroi quotidiani consegnano spese e medicinali, portano conforto e sorrisi, accendono piccole luci dove c’è buio. Ma sono tanti i volontari che oggi illuminano la comunità riminese, un mosaico di generosità che ogni giorno aggiunge un tassello alla bellezza del terzo settore. E quest’anno, il loro impegno trova spazio e visibilità nel calendario 2025 che il nostro gruppo editoriale (il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno) ha il piacere di presentare. La copertina, creata con amore e talento da Giancarlo Caligaris, è un biglietto d’ingresso nel magico mondo del volontariato, dove l’amore non ha limiti e la solidarietà è il linguaggio universale. Il calendario, che troverete gratuitamente il 24 dicembre, acquistando una copia del nostro giornale, è più di un semplice susseguirsi di giorni. È un viaggio tra le stelle della solidarietà, un album fotografico di chi, non lascia indietro il prossimo, si mette nei suoi panni, lo aiuta, e tiene in piedi il mondo. Sfogliando le pagine del calendario, giorno dopo giorno, saremo in compagnia dei volontari della fondazione Marco Simoncelli, Teambota, Volontaromagna, Animalì, Avis, Aret Italia, Emporio Solidale, associazione Paolo Onofri, Aism, Dov’è il limite e l’Autore egregio. Un grazie va poi agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Per quanto riguarda Rimini si tratta di Casa Cibe, Geko Gold Italia, Sgr Servizi, Senza Limiti, Square 24 C.a.t. Ail Rimini, Quisisana Ostellato, Associazione Alzheimer Rimini, Vernocchi.Zero, A.s.c.o.r e Volontaromagna. Buone feste, e un grazie infinito a chi, con il cuore e la passione, ci insegna la vera essenza della vita. Aldo Di Tommaso