"Da dicembre il pronto intervento di Novafeltria non ha più un responsabile, ma l’Ausl tace"

Dall’1 dicembre non c’è più il responsabile del punto di primo intervento all’ospedale di Novafeltria. Il posto a oggi è ancora vacante. A segnalare l’ennesimo problema di personale al ’Sacra Famiglia’ è ancora una volta il comitato cittadino ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’.

"L’attuale struttura – ricorda il comitato– prevede l’organico di 3 medici, come era stato confermato un anno fa. Ma abbiamo saputo che non c’è un responsabile e non ne conosciamo i motivi, visto che appena un mese fa erano arrivate dichiarazioni rassicuranti dal presidente della Regione Michele de Pascale. Nessuno è stato informato. Questo rafforza la nostra convinzione che la volontà dell’Ausl sia quella di smantellare il nostro ospedale un pezzo alla volta, con l’obiettivo di farlo diventare una semplice Casa di comunità".

Continua il comitato: "Uno dei 3 medici del punto di primo intervento era Ferruccio Fraternali, responsabile della struttura, anestesista. Fraternali faceva 12 ore settimanali nel reparto, e per le rimanenti ore svolgeva attività di anestesista in sala operatoria. Ha diretto la struttura per 10 anni in modo encomiabile e si rendeva sempre reperibile, essendo di Novafeltria". E ora che non è più in servizio "speriamo venga trovata una soluzione al più presto".

Il comitato poi si augura che "la risoluzione presentata dal consigliere regionale di FdI Nicola Marcello, porti al riconoscimento del nostro ospedale in area disagiata e al suo inserimento nella rete emergenza-urgenza".