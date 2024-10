Da Milano a Rimini, omaggio a Puccini

La Sagra Malatestiana rende omaggio a Puccini nel centenario della scomparsa: a lui è dedicato il concerto di oggi (appuntamento alle 17) al teatro Galli. L’evento è organizzato in collaborazione con l’accademia della Scala di Milano. In compagnia delle giovani promesse del canto lirico che si sono perfezionate proprio alla scuola del teatro alla Scala – i soprani Greta Doveri, María Martín Campos il tenore Haiyang Guo e il baritono Wonjun Jo – e con l’orchestra dell’accademia della Scala diretta da Vincenzo Milletarì, saranno portate in scena arie, brani d’insieme e sinfonici tratti dalle opere di Giacomo Puccini. Le esecuzioni saranno introdotte e accompagnate dalle parole di Fabio Sartorelli.

Il progetto formativo dell’orchestra dell’accademia teatro alla Scala accompagna giovani musicisti di grande talento alla futura carriera professionale offrendo loro, nell’arco di un biennio, una preparazione completa sul repertorio sinfonico, operistico e di balletto. Il programma didattico prevede lezioni individuali di strumento, musica da camera e prove a sezioni, tenute dalle prime parti dell’orchestra milanese a cui si affianca un’intensa attività artistica, in Italia e all’estero, sotto la guida di alcuni fra i più autorevoli e rinomati direttori d’orchestra del mondo. Gli allievi hanno l’opportunità di esibirsi in primis al teatro alla Scala, che non solo li ospita annualmente per un’opera inserita nel cartellone, ma li impegna anche per alcune produzioni del Corpo di Ballo e per numerosi concerti. Numerosi sono i teatri, le società concertistiche e i festival di rilievo internazionale dove l’orchestra dell’accademia ha avuto modo di esibirsi: nell’elenco figurano, tra gli altri, il Teatro Bol’šoj di Mosca, Philarmonia di San Pietroburgo, Royal Opera House di Muscat, Harris Theatre di Chicago, Strathmore Hall di Washington, il Peter Norton Symphony Space di New York. Negli anni sono state incrementate le attività di spettacolo che arricchiscono e completano il percorso formativo degli studenti, in Italia e all’estero.

Ingresso unico 12 euro. Biglietteria teatro Galli: biglietteriateatro@comune.rimini.it, tel. 0541 793811. Biglietti on line su biglietteria.comune.rimini.it.