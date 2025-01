Da Picasso a Warhol, grandi maestri vicini alle giovani generazioni

La mostra “Da Picasso a Warhol - Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri” allestita nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo (Fellini Museum) sta registrando un successo straordinario con oltre cinquemila visitatori dal 10 ottobre. Un’affluenza significativa, soprattutto durante le festività, testimonia l’interesse per questa esposizione unica che raccoglie più di 150 copertine di vinili realizzate da artisti celebri come Picasso, Warhol, Banksy, Haring, Dalì, Magritte, Matisse e molti altri.

Visto l’entusiasmo del pubblico, la mostra è stata prorogata fino al 26 gennaio. Dal 9 gennaio, inoltre, l’esposizione si arricchisce con “Da Picasso a Warhol – Next Generation”, un progetto innovativo che vede protagonisti gli studenti delle scuole secondarie della provincia di Rimini. I ragazzi, ispirati dai grandi maestri, hanno realizzato cover originali di vinili, esponendo una trentina di opere che stupiscono per creatività e tecnica.

"Quello che ci ha particolarmente sorpreso è la profondità della conoscenza artistica dimostrata da questi giovani autori", commenta Gianni Chimenti, organizzatore della mostra. "Alcuni si sono ispirati a artisti non presenti in esposizione o di nicchia, dimostrando una sensibilità e una padronanza notevoli". Esporre queste opere accanto a quelle dei grandi maestri celebra la continuità generazionale, sottolineando come l’arte non conosca confini.

L’assessore alla cultura, Michele Lari, evidenzia come la mostra rappresenti un’occasione preziosa non solo per riconoscere l’impegno dei ragazzi, ma anche per far scoprire gli spazi del Castello Malatestiano a un pubblico giovane, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità culturale.

Tra le rarità esposte, spiccano la prima copertina di un vinile del 1939, creata dal grafico Alex Steinweiss, le coperture di spartiti di Toulouse de Lautrec del 1895, e due cover di Jean Michel Basquiat, valutate oltre 150.000 dollari ciascuna.