Da Valentino a Borghese. A Misano ‘corrono’ i vip

Vip ai box e code sulle strade fin dalle 8 del mattino per riempire le tribune del ‘Marco Simoncelli’. La prima vera giornata di gare in pista al Misano world circuit non ha tradito le attese. La gara Sprint del primo pomeriggio non ha sorriso a Bagnaia, arrivato secondo alle spalle di Martin, il rivale per la conquista del motomondiale. Ma lo spettacolo non è mancato, ed anche il pubblico. Gli organizzatori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini daranno i numeri solo alla fine, ma con il pubblico sugli spalti visto ieri, al sabato, e i parcheggi pieni a ridosso del circuito, pensare di arrivare a 150mila ingressi nei tre giorni non è un miraggio. Intanto va in scena in pitlane la parata dei vip. Sono stati avvistati tra paddock e box gli chef Alessandro Borghese e Roberto Valbuzzi, conosciuti per la loro partecipazione agli show ‘Quattro Ristoranti’ e ‘Cortesie per gli ospiti’, il primo ospite di Aprilia e il secondo come partecipante alla Duke Domination Bike Parade in sella ad una Ktm. Non poteva mancare Valentino Rossi, avvistato come un altro grande del circus del motomondiale, Andrea Dovizioso. Si è respirata anche l’aria di Formula 1 con il giovane talento Kimi Antonelli, che ha esordito a Monza in prova con la Mercedes. È arrivato a Misano anche l’imprenditore Matteo Marzotto. Ospiti di Red Bull c’erano il campione europeo di arrampicata ‘speed’ Ludovico Fossali e la Beatrice Colli, reduce dall’esperienza ai Giochi Olimpici a Parigi; i campioni di wakeboard Claudia Pagnini e Massimiliano Piffaretti, il rugbysta Tommaso Menoncello e la stella dell’Enduro Andrea Verona.

Sempre Red Bull ha omaggiato la storia recente della riviera romagnola andando a realizzare la sua ‘Isola delle rose’, una hospitality su due piani situata nei pressi del Misanino, all’interno del circuito. È qui che si svolgono tante delle attività che coinvolgono atleti, influencer e ospiti dei brand, durante tutto il weekend di gara. La giornata di ieri si è chiusa con la musica. Dalla 18, nella fan zone vicino a Misanino, è andato in scena il Saturday party by Nameless Festival. Sul palco Axwell come ospite speciale. Con lui alla consolle anche Gladde Paling, Klaus, Pekka, Padma San e Danilo Seclì. Chiusa la giornata di ieri, oggi si riparte con il gran finale e tutte le categorie in pista. Gli inni nazionali saranno eseguiti dalla banda militare della Repubblica di San Marino e dalla cantante Sara Jane Ghiotti. Sarà la cantante sammarinese accompagnata dalla Banda Militare dell’antica Repubblica ad eseguirli prima della gara della MotoGp davanti ai piloti in griglia. Poi gas spalancato e adrenalina in pista.

Andrea Oliva