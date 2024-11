Dal Comune nuovi fondi per far ‘ballare’ la fontana danzante

La fontana non balla più. Quantomeno, sembra un tantino acciaccata. Per questo l’amministrazione comunale, con la determina del settore Gestione del territorio, ha deciso lo stanziamento di 1.537 euro (iva compresa) per un intervento di "manutenzione stagionale anno 2024 della fontana danzante". Quale? L’unica in attività, ovvero la struttura sorta una decina di anni addietro (sindaco Enzo Ceccarelli all’epoca) sul lato di levante del molo portuale, quello di Igea Marina. Suscitando subito consensi ma anche una buona quantità di polemiche ("che senso ha una fontana sul mare?", in sintesi sostenevano i critici). La fontana oltre a suscitare apprezzamento da parte dei turisti nei mesi estivi per l’illuminazione dei suoi zampilli nelle ore serali, viene anche utilmente sfruttata come lavapiedi da molti frequentatori della spiaggia libera adiacente durante il giorno. Incarico affidato alla Termoidraulica Biasetti & Foschini.